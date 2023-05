Strømsø torg på Drammens sørside var åsted for Frp-lederens tradisjonsrike nyttårstale. Der var det Arbeiderpartiet og LO som sto i fokus, særlig LOs valgkampbidrag til venstresida.

– Det som har skjedd etter at denne regjeringen kom i posisjon, er at vanlige nordmenn opplever at kjøpekraften er redusert, sa Listhaug.

Hun pekte på strøm- og bensinpriser, matvarepriser, og lange helsekøer.

– De som greier seg best er de som har penger og kan kjøpe seg ut av køen, og de som har helseforsikring, sa Listhaug og tordnet mot regjeringens eldrepolitikk.

Raste mot LO

Regjeringens høye inntekter det siste året fikk også gjennomgå.

– Det er en vinner i det hele: Statskassa og Trygve Slagsvold Vedum, som svømmer i penger.

Lavere matmoms, makspris på strøm, og fjerning av drivstoffavgiftene var løsningene Listhaug presenterte for at folk skulle få beholde mer av sine penger. Så kom angrepene på Arbeiderpartiet og LO.

– I lønnsoppgjøret hadde LO ett mål: økt kjøpekraft. Men i motsetning til Ap og LO mener vi staten må være med på en del av den regningen, gjennom å sette ned skatter og avgifter. Da ville nemlig bedriftene slippe å øke prisene på varene, sier Listhaug.

Siterte Internasjonalen

Hun mener LO-ledelsen er mer opptatt av å beskytte Ap og regjeringen enn å stå for medlemmene sine.

– Det er flaut å se på, sier Listhaug.

Frp-lederen mener LO er «heiagjeng» for en politikk som øker skattene og avgiftene farlig mye.

– LO bidrar til å sette arbeidsplasser i fare, vi ser en kraftig økning i konkursene.

Listhaug siterte kampsangen «Internasjonalen», nærmere bestemt et vers hun mener LO «glemmer å synge».

– Imot oss statens lover bøyes, av skatter blir vi tynget ned. Hvorfor tror dere de har fjernet det, spurte hun.

Moxnes tordnet mot Frp

Minutter senere var det Rødt-leder Bjørnar Moxnes sin tur på Bragernes torg. Han sier 1. mai trengs mer enn noen gang.

– For første gang i manns minne, opplever ikke flertallet i Norge økonomisk trygghet. Flere må nå droppe et av dagens måltider for å få råd til strømregninga, sa Rødt-lederen.

Så kom et angrep mot partiet som hadde holdt arrangement noen få hundre meter unna.

– Jeg hører Listhaug si at Frp er partiet for arbeidsfolk. Men, hør nå her, sa Moxnes.

Roste streiken

Han ramset opp punkter han kritiserer Fremskrittspartiet for: skattekutt, forsvar av bemanningsbransjen, EUs energibyrå Acer.

– Listhaug: Dere later som dere har løsninger på strømprisene, men sannheten er at dere var med å skape hele problemet, tordnet Rødt-lederen.

Derfra gikk talen innom storstreiken i frontfagsoppgjøret.

– Det er som Jørn Eggum sa det, god gammeldags klassekamp for at folk på gulvet får sin del av kaka de er med å skape, sa Moxnes.

Optimistisk avslutning

Som flere andre talere tok Rødt-lederen turen innom krigen i Ukraina, der hans parti nettopp har vært gjennom en opprivende debatt om våpenstøtte til landet.

– Vi står sammen med sosialister og fagbevegelsen i Ukraina som slåss for rettigheter i arbeidslivet og demokratiet. Vi står sammen med opposisjonelle i Russland som kjemper mot Putins regime. Vårt krystallklare budskap er: Russland ut av Ukraina nå, sa Moxnes.

Han avsluttet med en optimistisk tone, med ord om tro på et samfunn der mennesker og miljø er viktigere enn profitt.

– Den troen har flyttet fjell. Det har vi vist tidligere, sa Moxnes.