Frp fikk gratulasjoner og takknemlig hilsen fra Stoltenberg

Natos generalsekretær sendte inn en videohilsen for å si til lykke med dagen til 50-årsjubilanten Frp.

Han mintes hvordan han meldte seg inn i AUF i 1973, samme år som Frps forløper Anders Langes parti ble stiftet. Stoltenberg kunne fortelle om sitt første møte med Carl I. Hagen i en skoledebatt på 1970-tallet.

– Det var skremmende, krevende, men også veldig lærerikt. Så møtte jeg Siv Jensen. Minst like skremmende og like krevende. Jeg har også møtt Sylvi Listhaug i noen debatter, men da hun ble partileder, hadde jeg allerede forlatt landet, sa Stoltenberg til skoggerlatter og stor applaus på Frps landsmøte.

Takket heiagjeng

Stoltenberg slo fast at han har brukt mye av sitt politiske liv til å bekjempe det Frp står for, og at Frp på samme vis har brukt sin tid på å kjempe mot det han står for. Men selv om debattene kunne være tøffe, var det alltid god tone etterpå.

– Vi har vært uenige, sa den tidligere Ap-lederen og statsministeren.

– Men nå er jeg i Brussel og opplever plutselig at Frp er en heiagjeng for det jeg driver med! sa han til stor jubel og fornøyelse i landsmøtesalen.

– Forsvar. Det er dere for, og har alltid vært for, sa han og takket for «usvikelig og solid støtte» til Nato.

Støre ønsket god feiring

Frp har fått gratulasjoner fra både politiske samarbeidspartnere og motstandere. Også statsminister Jonas Gahr Støre ville hedre 50-åringen.

– Femti år, det er ingen alder. Stå på for det politiske arbeidet dere tror på, sa Støre, som ser fram til flere friske debatter.

– Jeg ønsker dere en god feiring i demokratiets navn.