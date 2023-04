Det opplyser utenriksminister Anniken Huitfeldt på Twitter lørdag ettermiddag.

I uttalelsen skriver hun at utenrikstjenesten jobber døgnet rundt for å bistå norske borgere med utreise fra Sudan.

– Jeg er svært glad for at nesten 100 norske borgere så langt har kommet seg ut av Sudan med norsk hjelp eller hjelp fra andre land. Det brede internasjonale samarbeidet fortsetter for fullt, skriver Huitfeldt.