Oppgang hos Ap og nedgang for Høyre

Det viser en gjennomgang fra Poll of polls av stortingsmålingene for april.

Dersom det hadde vært valg i dag, ville resultatet ha gitt Høyre 59 mandater på Stortinget, mens Arbeiderpartiet hadde fått 35 – mot dagens 48. Høyres oppslutning er nå på 31,5 prosent og Arbeiderpartiets er på 18,2 prosent.

Dermed ser det ut til at Ap løfter seg etter sin historiske bunnotering forrige måned, mens Høyre går noe tilbake fra sin historiske toppnotering.

Industri- og næringspartiet fram

Målingene for «andre»-gruppen har en markant økning med en fremgang på 0,6 prosentpoeng. Gruppen ligger nå på 5,5 prosent.

Ifølge en gjennomgang fra Poll of polls er det først og fremst Industri- og næringspartiet (INP) som løfter andre-gruppen.

Et snitt av målingene der partiet er inkludert, viser at partiet har etablert seg på over 2 prosent.

Frp ligger på 12,2 prosent, som er en liten fremgang fra mars. SV får 8,6 prosent, noe som er en liten tilbakegang fra mars

KrF fortsatt under sperregrensen

Sp og KrF har også en tilbakegang. KrF holder seg fortsatt under sperregrensen og ligger på 3,7 prosent, mens Sp får 5,7 prosent. I Norge ligger sperregrensen på 4 prosent.

Venstre ligger over sperregrensen med 4,9 poeng, og Miljøpartiet De Grønne ligger like under sperregrensen med 3,9 poeng.

Rødt har en tilbakegang på 0,2 prosentpoeng og ligger på 5,9 prosent. Det er den laveste målingen partiet har hatt det siste året.

Hele snittmålingen (endring fra mars i parentes):

Rødt 5,9 (+0,2), SV 8,6 (-0,5), Ap 18,2 (+1,1), Sp 5,7 (-0,5), MDG 3,9 (+0,5), Venstre 4,9 (+0,1), KrF 3,7 (+0,1), H 31,5 (-1,0), Frp 12,2 (+0,1), andre 5,5 (+0,6).