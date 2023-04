Ap-lag slår ring om Kjersti Stenseng

På møter i fylkeslagenes landsmøtedelegasjoner torsdag stilte begge seg enstemmig bak innstillingen fra Arbeiderpartiets valgkomité, skriver Dagbladet.

Innstillingen er som kjent at Stenseng blir sittende.

Flere har imidlertid lansert Tana-ordfører Helga Pedersen som ny partisekretær, og det kan gå mot kampvotering på Ap-landsmøtet neste helg.

– Vi må legge denne diskusjonen om å bytte partisekretær død. Det er ei uke til landsmøtet, nå må vi diskutere politikk, sier delegasjonsleder i Trøndelag Per Olav Hopsø til Dagbladet.

Torsdag ble det kjent at også Nordland Ap og Troms Ap støtter Stenseng. Men Nordland Ap er splittet i saken, ifølge VG . Det er også Troms Ap, der minst tre delegater ifølge TV 2 sier at de vil stemme for Pedersen dersom det kommer til kampvotering.

Finnmark Ap går på sin side inn for Helga Pedersen. Men også her er fylket delt i to: I øst sier fem Ap-ordførere ja til Pedersen, mens Ap-ordførerne vest i fylket er mer lunkne, skriver iFinnmark.

Flere tidligere Ap-topper, blant dem Tove Karoline Knutsen, gikk fredag ut i VG med klar støtte til Helga Pedersen.