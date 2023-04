– Jeg reagerer når en minister uttrykker at hun er veldig skeptisk til prosessen og sår tvil om kunnskapsgrunnlaget for de rådene vi gir. Da vil jeg ta til motmæle. Det er kunnskap som ligger til grunn for rådene vi gir. Det er det viktig at folk vet, sier Linda Granlund, som er ansvarlig for Helsedirektoratets kostråd, til Aftenposten.

Borch sa tirsdag at det polariserer debatten å komme med råd om hvor mange gram kjøtt man skal spise i løpet av en uke.

Bakgrunnen for debatten er et utkast som nå er sendt på høring fra en ekspertgruppe nedsatt av Nordisk ministerråd. De anbefaler å begrense inntaket av rødt kjøtt til maksimalt 350 gram i uken, og helst vesentlig mindre enn dette av hensyn til bærekraft.

For nordmenn kan dette bety en nær halvering av kjøttforbruket som anbefales i dag.

Å komme med råd for hvor mange gram kjøtt man bør spise i uka, er å polarisere debatten, mener landbruks- og matministeren. Foto: Terje Pedersen / NTB

Granlund mener debatten er i ferd med å havne i feil spor.

– Jeg blir i stuss. For vi har ingen tradisjon i Norge for å påvirke vitenskapelige prosesser etter politiske interesser, sier hun.

Det skillet ønsker hun å opprettholde, av hensyn til tilliten til kostrådene.

– Det er skummelt om vi beveger oss i den retningen. Mannen i gaten skal vite at dette er basert på dokumentasjon og ikke politikk.