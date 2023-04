Regjeringen vil nasjonalisere gassrørledninger

Norge er Europas største gassleverandør. Nettverket av rørledninger er på rundt 9.000 kilometer. Disse ønsker regjeringen nå at staten skal ta kontroll over.

Det kommer fram i et brev som er sendt fra Olje- og energidepartementet.

– Olje- og energidepartementet har i dag sendt brev til relevante rettighetshavere hvor det signaliseres at staten tar sikte på å benytte seg av hjemfallsretten ved utløpet av konsesjonstid og ønsker et helstatlig eierskap for de sentrale delene av det norske gasstransportsystemet, skriver departementet.