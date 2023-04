– Det har aldri vært noe mål for Rødt å stå utenfor avtalen om en storstilt støtte til Ukraina og andre land som rammes av krigens ringvirkninger, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til NTB.

Da Stortinget ble enige om Ukraina-pakken på 75 milliarder kroner i februar, var Rødt det eneste partiet som sto utenfor. Årsaken var at partiet ikke ville gi våpen. Men i helgen vedtok Rødts landsmøte å snu i den saken.

– Fordømmelsen av Russlands folkerettsstridige angrep og støtten til Ukrainas legitime forsvarskamp har vi vært tydelige på hele veien. Nå er Rødt også for norsk våpenhjelp til Ukraina, med et klart landsmøteflertall i ryggen, sier Moxnes.

Zelenskyj takket

Ukraina-pakken ble vedtatt under en høytidelig seremoni på Stortinget 16. februar, hvor Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj deltok på videolink og takket Norge.

Alle partilederne signerte avtalen, utenom Moxnes. Men nederst i dokumentet står det at «Rødt inviteres til å tiltre avtalen på et senere tidspunkt i 2023».

Statsministerens kontor bekrefter overfor NTB at dette er en stående invitasjon som fortsatt gjelder.

Milliardsummer

Ukraina-pakken utgjør 15 milliarder kroner i støtte hvert år, i fem år framover.

Pengene skal brukes til militær støtte, nødhjelp, infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner. I tillegg kan pengene gå til gjenoppbygging når det blir mulig.

I tillegg skal det gis 5 milliarder kroner til land i sør som er rammet av ringvirkninger fra Ukraina-krigen.

– Rødt har støttet Ukraina-programmets formål, økonomiske rammer og varighet, og klargjorde det i stortingsbehandlingen, sier Moxnes.

Men forskjellen er at partiet nå også støtter våpendelen.

– Avtalen inneholder en rekke viktige hensyn, blant annet om å hjelpe Ukraina med å forsvare seg militært samtidig som det sees hen til nasjonal forsvarsevne, faren for bruk av masseødeleggelsesvåpen og utvidelse av konflikten til andre geografiske områder, sier Moxnes.

Vil ikke sende stridsvogner

Landsmøtevedtaket fra helgen slår fast at Rødt ikke støtter å sende norske kampfly, stridsvogner eller soldater til Ukraina.

– Hva skjer hvis regjeringen vil sende flere stridsvogner – eller går inn for å sende kampfly?

– Stortinget konsulteres om de enkelte militære bidragene og vurderinger knyttet til disse, og her vil vi ta stilling donasjon for donasjon og følge opp vedtaket fra vårt landsmøte, sier Moxnes, og viser til at det allerede er en del av dagens forlik mellom de andre partiene at Stortinget involveres.

Skal jobbe for fredsforhandlinger

Våpenspørsmålet har vært svært omstridt i Rødt. Det nye standpunktet ble vedtatt etter en heftig debatt på landsmøtet i helgen.

Mange av motstanderne mener at partiet heller må jobbe for fredsforhandlinger enn å sende våpen til Ukraina.

Det ønsker også Moxnes å følge opp.

– Vi vil jobbe for at Norge bruker maksimal diplomatisk kapasitet til å få en slutt på krigen og bidra til fredsforhandlinger i tråd med FN-pakten og på ukrainernes premisser. Det er ingen motsetning mellom støtte til motstandskamp og fredsarbeid, sier Moxnes.