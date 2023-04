Det opplyser Rødts nye partisekretær Reidar Strisland til NTB.

– Det er ikke så mye tatt i betraktning av at vi har rundt 14.000 medlemmer, sier han.

Samtidig har åtte personer har meldt seg inn i partiet, ifølge Nettavisen.

Søndag gikk et overraskende stort flertall på Rødts landsmøte, 107 mot 74, inn for å si ja til å sende våpen til Ukraina.

Blant dem som har meldt seg ut som en direkte konsekvens av våpenvedtaket, er tidligere nestleder Marielle Leraand.

Vekker reaksjoner

Også selve våpendebatten, som pågikk i over tre timer lørdag kveld, vekker reaksjoner.

I debatten omtalte flere, deriblant Rødts gruppeleder i Oslo Siavash Mobasheri, Nato-sjef Jens Stoltenberg som en krigsforbryter og Nato som «den store Satan».

Et alvorlig uttrykk for at Rødt er på feilspor, mener statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

– De får se seg selv i speilet hvordan det får dem til å se ut. Det er et grovt begrep å bruke mot en person, sier Støre til TV 2 mandag.

– På feilspor

Han reagerer særlig på at partileder Bjørnar Moxnes støttet opp om utspillet etterpå.

– At det kommer fra talerstolen er én ting, men når partilederen går god for det, så mener jeg at det er et alvorlig uttrykk for at Rødt er på feilspor, og jeg tar sterkt avstand fra det, sier Støre.

Også Høyre reagerer kraftig på krigsforbryter-anklagen.

– Det er grovt, alvorlig og helt uten rot i virkeligheten, skriver leder i utenriks- og forsvarskomiteen Ine Eriksen Søreide (H) i en epost til Aftenposten.

– Men det mest absurde er at Rødt-leder Bjørnar Moxnes sier at det er «helt innafor» å kalle Stoltenberg en krigsforbryter, sier Søreide.