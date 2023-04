Støre om krigsforbryterutspillet: Rødt må se seg i speilet

– De får se seg selv i speilet hvordan det får dem til å se ut. Det er et grovt begrep å bruke mot en person, og de må være i stand til å begrunne det, sier Støre til TV 2.

Gruppeleder Siavash Mobasheri i Rødt Oslo kalte Stoltenberg en krigsforbryter i en tale til Rødts landsmøte lørdag. Støre reagerer særlig på at partileder Bjørnar Moxnes støttet opp om utspillet etterpå.

– Det begrepet hører ingensteds hjemme, og det tar jeg sterkt avstand fra. At det kommer fra talerstolen er én ting, men når partilederen går god for det, så mener jeg at det er et alvorlig uttrykk for at Rødt er på feilspor, og jeg tar sterkt avstand fra det, sier Støre.

På spørsmål om det vil gjøre det vanskeligere for Arbeiderpartiet å samarbeide med Rødt, sier Støre at det vil avhenge fra sak til sak:

– Det forteller litt om deres omgang med både sannhet og veldig alvorlige forhold, på en måte jeg tar avstand fra. Vi får forholde oss til samarbeid fra sak til sak, men folk får tenke selv.