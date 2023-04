Russland skal lede samtaler mellom Tyrkia og Syria

Samtalene vil bli holdt på forsvarsministernivå i Moskva. Også landenes etterretningssjefer skal delta. Iran vil også være representert, opplyser den tyrkiske talsmannen Hulusi Akar.

Russland skal forsøke å spille en meklerrolle for om mulig å bedre det anstrengte forholdet mellom regjeringene i Ankara og Damaskus. De to landene kuttet alle forbindelser etter utbruddet av den syriske borgerkrigen i 2011.

– Vårt mål er å løse problemene gjennom forhandlinger og skape fred i regionen så raskt som mulig, sier den tyrkiske talsmannen.

Det har vært svært lite kontakt mellom de to hovedstedene siden Tyrkia valgte å støtte opprørerne som kjempet for å bli kvitt den syriske presidenten Bashar al-Assad. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan kalte en gang den syriske presidenten for morder, men støtter nå utspillet om forhandlinger med Russland som vertskap.

Tidligere i april møttes representanter for Russland, Iran, Tyrkia og Syria i Moskva for å bane veien for et møte blant utenriksministrene på et senere tidspunkt.