– Denne alliansen forplikter Norge til å jobbe med EU for å nå Parisavtalens mål, og må derfor bety slutten for Norges rå oljekjør i nord og aggressive letepolitikk, som alltid var et veddemål mot EUs konkrete klimaplaner, sier leder i Naturvernforbundet, Truls Gulowsen.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen undertegnet mandag en såkalt «grønn allianse», som skal forsterke samarbeidet mellom Norge og EU på klima, industri og energi. Støre sier til TV 2 at avtalen ikke er bindende.

Avtalen skulle egentlig undertegnes i fjor, men ble utsatt blant annet fordi Norge og EU ikke ble enige om formuleringer om olje- og gassutvinning i Barentshavet.

Ifølge Dagens Næringsliv er disse formuleringene tatt ut av avtalen.

– Det er flaut og useriøst at Norge prøvde å tvinge EU-land som opplever energikrise til å støtte mer olje- og gassleting og -utvinning, i en avtale som skulle handle om helt nødvendig grønt samarbeid. EU har stått imot presset og tatt ansvar ved å få Norge med på føre-var-prinsippet og en raskere overgang vekk fra fossil energi i Arktis, sier Gulowsen.