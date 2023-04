KrF vil gi politiet flere verktøy i kampen mot narkotika

Et forslag fra KrFU om å utvide politiets verktøykasse i kampen mot kriminelle i narkobransjen ble lørdag vedtatt av KrFs landsmøte. Partiet er enig i at man ikke skal straffe tungt rusavhengige, men er likevel opptatt av at denne holdningen ikke fører til at man får en utilsiktet avkriminalisering eller legalisering av narkotika i samfunnet.

På landsmøtet lørdag vedtok partiet at politiet må sikres hjemler til å kunne ta spyttprøve av narkotikabrukere og til å undersøke narkokunders mobiltelefoner for å etterforske hvem som har solgt narkotika.

– Politiet har fått sine hender bundet på ryggen, og bruk av narkotika er i praksis avkriminalisert. Politiet har ikke verktøyene til å kunne straffeforfølge kriminelle bakmenn, skriver KrFU i begrunnelsen for resolusjonen og viser til Riksadvokatens nye retningslinjer på feltet.

Ungdomspartiet kaller det et paradoks at politiet har hjemmel til å kunne ta spyttprøve ved promilletest i trafikken uten mistanke, men de kan ikke ta spyttprøve av ungdommer ved mistanke om rusbruk.