På tirsdag starter en injuriesak mot den tidligere presidenten. Journalisten E. Jean Carroll har saksøkt Trump for blant annet ærekrenkelse ved at han nekter for å ha voldtatt henne. Trump har avvist alle anklager.

Det skriver CNBC.

Carroll hevder at Trump voldtok henne i et prøverom i det amerikanske luksusvarehuset Bergdorf Goodman på midten av 1990-tallet. Hun kom med anklagene i 2019, da Trump var president.

President Donald Trump svarte med å anklage Carroll for løgn, og sa «hun er ikke min type». I 2022 anklaget han henne for å endre sin historie.

E. Jean Carroll saksøker Donald Trump for ærekrenkelse. Foto: AP Photo/Seth Wenig)

Usikkert om Trump stiller

Om den tidligere presidenten faktisk vil møte opp i rettsalen er enda usikkert.

Advokaten til Trump fortalte dommeren i saken at han ikke kunne gi noen lovnader rundt Trumps oppmøte.

Avgjørelse om Trumps oppmøte «vil bli tatt under rettssaken», uttalte advokaten til Trump. Av den grunn «er vi ikke i stand til å svare domstolen om oppmøte» fortalte han dommeren. «Men vi vil informere domstolen straks avgjørelsen er tatt» fortsatte advokaten.

Respektløst

Hvis Trump ikke viser seg til rettssaken, ba Trumps advokat dommeren om å fortelle juryen at den tidligere presidentens fravær ville spare retten og New York for «logistiske byrder».

Carrolls rådgivere kritiserte dette som «respektløst», og dommeren forkastet anmodningen slutt torsdag.

Carrols advokater trakk fram Trumps oppmøte i tidligere rettsaker samt et planlagt valgkampmøte i slutten av april som eksempler på at eks-presidenten bør greie å møte til rettsaken.