På Arbeiderpartiets kommende landsmøte skal det velges ny ledelse og nytt sentralstyre. Det har vært knyttet stor spenning til hvem som blir partiets nye nestledere, men fredag trakk nåværende Bjørnar Skjæran sitt kandidatur.

Aps valgkomite har innstilt gjenvalg av partileder Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng. Tonje Brenna og Jan Christian Vestre er innstilt som nye nestledere, bekreftet valgkomiteens leder og LO-leder Peggy Hessen Følsvik fredag.

Valgkomiteens innstilling er et forslag og ikke endelig. Innstillingen til valgkomiteen er enstemmig.

– Det kan koste mye

Svein Erik Tuastad, førsteamanuensis i statsvitenskap ved universitetet i Stavanger, tror på mer ro i Arbeiderpartiet med Brenna og Vestre som nestledere.

– Det er kabaler som skal gå opp her, og de vil prioritere både fornyelse og ro. Det kan de nå klare med Jan Christan Vestre og Tonje Brenna som nye nestledere mens Støre og Stenseng forsetter. Nord-Norge, inkludert Trøndelag, blir da uten folk i toppledelsen, men denne regionen er jo godt forsynt i regjeringen, sier han til ABC Nyheter.

Fakta om innstilling til Aps ledelse og sentralstyre Valgkomiteen har innstilt følgende personer til sentralstyret i Arbeiderpartiet: Leder: Jonas Gahr Støre, Oslo Partisekretær: Kjersti Stenseng, Innlandet Nestleder: Tonje Brenna, Akershus (ny) Nestleder: Jan Christian Vestre, Oslo (ny) Sentralstyremedlemmer: Cecilie Terese Myrseth, Troms Marte Mjøs Persen, Vestland Ingvild Kjerkol, Trøndelag Terje Aasland, Vestfold og Telemark Bjørnar Skjæran, Nordland (tidligere nestleder) Ahmed Lindov, Agder (ny) Kari Nessa Nordtun, Rogaland (ny) Anette Trettebergstuen, leder av kvinnenettverket Peggy Hessen Følsvik, LO Mette Nord, Fagforbundet Jørn Eggum, Fellesforbundet Tore O. Sandvik, Trøndelag Per Vidar Kjølmoen, Møre og Romsdal Masud Gharahkhani, Buskerud (ny) Kristina Hansen, Finnmark (ny) Sindre Martinsen-Evje, Østfold (ny) Raymond Johansen, Oslo Disse er ute: * Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård * Utenriksminister Anniken Huitfeldt * Hilmar Høl * Robert Cornels Nordli * Lise Christoffersen * Maria-Karine Aasen-Svensrud

Tuastad peker på at det har vært reist kritikk mot Stenseng, og at mange har ønsket å skifte ut partisekretæren.

– Dette kan ses i lys av at det er to konkurrerende vinklinger på Aps problemer, enten at problemet er partiledelsen eller at problemene skyldes at det er krisetider generelt. Ved å fornye hele ledelsen kunne man gått for langt i å indirekte si at ledelsen har all skyld.

– Tror du det blir dramatikk under landsmøtet?

– Det kan bli det, men partiledelsen vil ha en svært stor interesse av å forhindre det. Det vil også sannsynligvis være lagfølelse heller enn opprør som er grunntonen på landsmøtet. Det er mest sannsynlig at de samler seg om en ny partiledelse, fordi det kan koste mye å utfordre uten å nå fram, svarer Tuastad.

– Kan landsmøtet bli et veiskille for Arbeiderpartiet?



– Det kan markere at partiet har samlet troppene. Det er fristende å kalle det i seg selv, å framstå som samlet, som et veiskille i et parti med så mye splid og spetakkel de siste årene.

Tror på drakamp

Valganalytiker Svein Tore Marthinsen tror også på dramatikk under landsmøtet.

Kunnskapsminister Tonje Brenna ser ut til å bli ny nestleder i Arbeiderpartiet. Foto: NTB

- Ap står i stor fare for å miste masse makt i en rekke fylker og kommuner etter lokalvalget om under fem måneder. På litt lenger sikt står også regjeringsmakten på spill etter 2025-valget, sier han til ABC Nyheter.

Marthinsen mener det trolig vil bli flere drakamper, både om personer og politikk.

– Bakom der lusker Trond Giske . Men Støre sitter nok relativt trygt og partiet har ikke så mye annet å gjøre enn å samle seg etterpå og gå inn i en valgkamp der de må forsøke å redde stumpene, sier han.

Mener stor mulighet kan glippe

Tuastad mener Arbeiderpartiet nå har en mulighet til å både vise fornyelse og at de er samlet.

– Hvis ikke, glipper en stor mulighet for endelig å markere partiet på en frisk og positiv måte. Så nå får vi se om den nåværende ledelsen har nok kløkt og autoritet til å klare det.

Det siste året har Arbeiderpartiet slitt tungt på meningsmålingene. Tuastad har troa på at det kan snu.

– Arbeiderpartiet matcher det norske folks politiske verdier. Derfor burde de ligge bedre an. Det gjør at det er det en mulighet for at de langsomt kan vokse igjen. Det gjelder særlig hvis de økonomisk harde tidene og strømkrisen glir over. Da kan dette landsmøte kanskje gå inn i historie som begynnelsen på partikrisens slutt. Men her er ingenting sikkert.

Arbeiderpartiets landsmøte begynner 4. mai.