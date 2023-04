Bondevik talte til Kristelig Folkeparti under åpningen av landsmøtet på Hamar som æresmedlem fredag. Han erkjente at partiet sliter i motbakke for tiden, men sa at bedre tider vil komme.

Som den niende lengstsittende statsministeren i Norge, gjorde Bondevik landsmøtedelegatene oppmerksomme på at det n

å er en åpning i sentrum av norsk politikk.

– KrF må være et sentrumsparti. Det er i sentrum at de beste løsningene finnes. Balansen mellom individ og fellesskap, det private initiativ og staten. Husk at i de to store glansperiodene for KrF, var grunnen at vi hadde sentrumsregjeringer, sa Bondevik, og fortsatte.

– Det er et rom i sentrum nå, for Senterpartiet og Venstre har på en måte gått hver sin vei. Så nå må KrF ta plassen i sentrum og blåse liv i sentrumstenkningen, sa Bondevik til applaus fra delegatene i salen.