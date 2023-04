Bjørnar Skjæran trekker sitt kandidatur som Arbeiderpartiets nestleder.

Det melder NRK.

– Jeg her meddelt lederen i valgkomiteen at min plass står til disposisjon, sier Skjæran til kanalen.



Skjæran ønsker å fortsette i sentralstyret og som fiskeriminister. Han avviser at han har blitt bedt om å gå av.

Valgkomiteen satt sammen sent i går kveld og møtes på nytt fredag, ifølge NRK, som skriver at Skjærans avklaring kan innebære at en innstilling blir presentert i løpet av dagen.

Bestemte seg torsdag kveld

Skjæran har vært partiets nestleder siden 2019. Han er i dag fiskeri- og havminister.

– Jeg bestemte meg for dette sent i går kveld, sier han.

Til VG utdyper Skjæran avgjørelsen:

– Jeg ser at det er vokst fram et så sterkt ønske om å slippe til en ny generasjon, at min refleks er at jeg bidrar til det. Ferdig snakket.

Det har vært knyttet stor spenning til hvem som blir Arbeiderpartiets nye nestledere som skal velges på det kommende landsmøtet. Kunnskapsminister Tonje Brenna, næringsminister Jan Christian Vestre og Hadia Tajik har tidligere blitt nevnt som kandidater.

Pedersen mot Stenseng?

Finnmark Ap ønsker Helga Pedersen som partisekretær i Arbeiderpartiet og Pedersen stiller seg til disposisjon. Hun bekrefter at hun stiller seg til disposisjon for å bli partisekretær hvis flertallet i valgkomiteen ønsker henne.

– Ja, det stemmer, sier Pedersen til TV 2.

Dermed kan det bli en kamp mellom nåværende partisektretær Kjersti Stenseng og Pedersen på landsmøtet.

Landsmøtet begynner 4. mai.