Målingen, som er utført av Norstat for Dagbladet og Vårt Land , viser at Arbeiderpartiet, som på forrige måling hadde en oppslutning på 17 prosent, kan glede seg over en framgang på 2,3 prosentpoeng.

– Det er motiverende med framgang, men vi har en stor jobb foran oss, sier partisekretær Kjersti Stenseng til Dagbladet om målingen som viser 19,3 prosents oppslutning.

Arbeiderpartiets regjeringspartner Sp får 5 prosents oppslutning, tilbake 0,5 prosentpoeng.

For Høyre peker pila motsatt vei. Målingen viser 31,6 prosent, tilbake 3 prosentpoeng.

Fremskrittspartiet havner under 10 prosent for første gang siden februar 2022. 9,8 prosent er den svakeste nasjonale målingen siden februar 2022 – og er neppe den oppladningen Frp ønsket seg før neste helgs landsmøte.

Nykommeren Industri- og Næringspartiet (INP) får så mye som 3,6 prosent, noe som ville gitt gjennombrudd og én stortingsrepresentant hvis det var valg.

For de andre partiene ser målingen slik ut:

Rødt 5,4 (-0,9), SV 8,8 (-1,4), MDG 4,8 (+1,9), Krf 2,8 (-1,2), V 5,4 (+0,4)

Målingen ble gjennomført fra 12. til 15. april. 991 personer har svart i undersøkelsen. MDG og INP sin fremgang er utenfor feilmarginen. Feilmarginen i målingen spenner fra 0,5 til 3,5 prosentpoeng og øker med partiets størrelse.