Det blir storstreik – brudd i meklingen mellom LO og NHO

Fakta om streikeuttaket * Cirka 22.947 medlemmer i LO tas ut i streik fra mandag klokka 6. * I tillegg streiker 1.441 YS-medlemmer * Fra fredag av kan ytterligere 16.561 LO-medlemmer og 466 YS-medlemmer bli tatt i ut i streik. * LO har blant annet tatt ut 2.500 elektrikere, 1.600 ansatte i næringsmiddelindustrien og 3.000 Industri Energi-medlemmer. * Flere ferjesamband over hele landet rammes av streiken og mange ferger blir tatt helt ut av drift. * Flere bryggerier og matprodusenter har varslet full stans i produksjonen. * Ikea må stenge ned ett av sine varehus i Oslo, mens Felleskjøpet har reduserte åpningstider i flere butikker som følge av streiken. * Industribedrifter rammes også hardt. Blant annet streiker rundt 1.000 ansatte i Aibel og 2.703 ansatte i Aker Solutions. Hydro Aluminium på Karmøy og i Årdal rammes også, og må gradvis trappe ned produksjonen.

LO bekrefter på sine nettsider at det er brudd i meklingene og at 25.000 går ut i streik fra mandag. Det tallet inkluderer også YS-medlemmene. YS bekrefter at de også har brutt meklingen.

Partene har vært i mekling hos Riksmekleren siden fredag klokka 10 for å bli enige om størrelsen på årets lønnsoppgjør. Fristen for å komme til enighet var ved midnatt natt til søndag, men meklingen fortsatte på overtid.

– LO krevde økt kjøpekraft for alle sine medlemmer og et løft for de lavtlønte. NHO har valgt å avvise våre krav, og sender dermed landet ut i streik, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

NHO beklager streik

Søndag ettermiddag sa LO nei til riksmeklerens skisse. Denne skissen hadde NHO godtatt. Streiken starter mandag klokka 6.

– Vi skal selvfølgelig gjøre alt vi kan for at vi skal komme oss ut av denne streiken så snart som overhodet mulig, sier Følsvik til NTB.

– Denne streiken er ene og alene NHOs ansvar. Vårt hovedkrav var økt kjøpekraft for alle våre medlemmer. Det var NHO ikke villig til å innfri. Topplederne har bevilget seg store lønnstillegg, men velger å avspise norske arbeidstakere med smuler, sier Følsvik.

NHO-direktør Ole Erik Almlid sier at han beklager streiken og at NHO har strukket seg langt.

– Vi har gjort alt vi kan for å ta ansvar for å ikke sende Norge ut i en streik. Nå er vi der at vi har en konflikt i et mellomoppgjør for første gang noensinne, sier Almlid.

YS: Sterkt beklagelig

YS-leder Hans-Erik Skjæggerud sier det er sterkt beklagelig at det blir streik, og at det er NHO som har ført dem ut i arbeidskamp.

– Våre krav om økt kjøpekraft og en fornuftig balanse mellom sentrale og lokale tillegg var svært moderate. Det er komplett uforståelig at NHO ikke ønsket å komme oss i møte når det går så bra som det faktisk gjør i norsk næringsliv, sier Skjæggerud.

– Vi kunne ikke gå med på utsikter til reallønnsnedgang for store grupper for tredje året på rad, sier han.

Han sier at streiken vil få store samfunnsmessige konsekvenser.

– I enhver arbeidskamp så vil den helt sikkert vare en stund. Men samtidig har denne arbeidskampen så store samfunnsmessige konsekvenser og stor betydning for publikum og virksomheter, at presset ligger på alle parter om å finne tilbake til hverandre så snart som mulig, sier Skjæggerud til NTB.

Ringnes varsler toppe hyller – Norgesgruppen advarer mot hamstring

Ringnes rammes av streiken og stanser all produksjon og utlevering ved streikestart mandag. Det opplyser drikkevareprodusenten til Avisa Oslo.

– Dette vil først og fremst ramme forbrukerne som vil bli møtt med tomme drikkevarehyller. Og utesteder som ikke vil kunne servere øl til gjestene sine når kranene etter hvert blir tomme, sier kommunikasjonssjef Nicolay Bruusgaard i Ringnes.

Bruusgaard sier at Ringnes respekterer arbeidstakernes rett til å streike, men at det vil treffe bedriften hardt.

Dagligvarekjeden Norgesgruppen sier at de har varer nok til alle selv om det blir streik – så lenge folk ikke hamstrer.

Pressekontakt Stein Rømmerud sier at det er for tidlig å si hva konsekvensene av streiken blir for dem.

– Det har vi ikke oversikt over enda. Det som er viktig, er at kundene handler som vanlig. Hvis alle handler om vanlig, vil det være nok varer til alle, sier han til VG.

– Men man skal ikke hamstre.

Skadedyrbekjempere må nedprioritere skjeggkre

Ni skadedyrbekjempere er blant de nærmere 25.000 som tas ut i streik. Hos et av selskapene blir rotter, mus og veggedyr prioritert.

I Norsk Arbeidsmandsforbund er det totalt ni ansatte i skadedyrfirma som vil ta på seg streikevester mandag morgen, skriver Bergensavisen.

– Vi må disponere mannskapet der det haster. Veggedyr som går på oss mennesker, samt rotter og mus, vil ha førsteprioritet. Skjeggkre får vi eventuelt vente med, sier Monica Botnen, regionsjef i skadedyrfirmaet Anticimex til avisen.

Hun påpeker det åpenbare:

– Rotter og mus streiker ikke.

Også skadedyrfirmaet Rentokil har ansatte i Bergen som tas ut i streik.

– Dette er veldig beklagelig. Vi vil forsøke å opprettholde driften så godt som mulig, og samtidig forholde oss til spillereglene i arbeidslivet. Vi aksepterer at det er slik det er, sier regionsleder Vidar Westgård til BA.

Trapper opp

Streiken trappes opp fredag. Da utvides streikeuttaket med ytterligere 15 509 medlemmer.

Dermed vil 38 000 LO-medlemmer fra fredag vil være tatt ut i streik.

Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør, som vil si at det kun forhandles om lønn. Det har aldri tidligere vært streik i et mellomoppgjør i moderne tid.

LO tar ut nesten 23.000 i streik, mens YS tar ut 1.500. Begge parter har varslet en opptrapping fredag.

Historisk streik

LO har varslet at de trapper opp streiken og tar ytterligere 15.509 medlemmer ut i streik fra fredag. Etter det FriFagbevegelse erfarer, var streikeuttaket en reaksjon fra LO på at NHO var lite imøtekommende i forhandlingene.

YS tar på sin side ut ytterligere 460 medlemmer i streik fredag. Det kan blant annet bety at Rema 1000-butikker ikke får påfyll av varer.

Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør, som vil si at det kun forhandles om lønn. Rammen i frontfaget er førende for de andre lønnsoppgjørene som kommer på løpende bånd utover våren.

Det betyr at den lønnsøkningen industrien tåler, blir omtrent den de andre gruppene i det organiserte arbeidslivet kan vente seg.

Det er første gang i historien det er blitt streik i et mellomoppgjør.

Nå kan ølkranene bli stengt

Streiken kommer til å ramme hardt, bredt og over hele landet.

LOs liste over medlemmer som tas ut er lang, men flere av uttakene skjer hos bryggerier som Ringnes, Hansa og Mack. Dermed kan stengte ølkraner bli en følge av streiken. Hos Coca-Cola tas drøyt 120 ut i streik.

Også matindustrien, herunder Orkla, og de store industrilokomotivene i leverandørindustrien, der Fellesforbundet har mange medlemmer, kan rammes hardt. Dette gjelder bedrifter som Aker Solutions, Aibel, Kaefer og STA for å nevne noen. I tillegg vil ferjetransporten landet rundt rammes generelt.