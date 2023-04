Macron har undertegnet pensjonsreform-loven

Presidenten satte lørdag sin signatur på den nye loven, få timer etter at den formelt trådte i kraft gjennom en kunngjøring i det franske lovtidende.

Arbeidsminister Olivier Dussopt sier at reformen skal implementeres fra 1. september. Den innebærer blant annet at pensjonsalderen heves fra 62 til 64 år og at opptjeningsperioden for å få full pensjon økes til 43 år.

Det har i flere måneder vært omfattende demonstrasjoner mot reformen, og protestene fortsatte fredag etter at den franske grunnlovsdomstolen konkluderte med at den ikke var i strid med grunnloven.

Macron og hans regjering har på sin side gjentatte ganger påpekt at endringene er nødvendig for at pensjonssystemet skal være økonomisk bærekraftig.