Høyre-topp vil flytte russetiden

– Når ungdommen selv tar til orde for det, viser det at tiden er moden for å ta en dialog om det, sier Sanner til Dagbladet.

Den tidligere utdanningsministeren peker blant annet på at russetiden ble flyttet til etter eksamen flere steder under pandemien. Han tror det vil gi flere gevinster dersom ordningen blir permanent.

– Sannsynligvis ville elevene vært bedre forberedt til eksamen, prestasjonene bedre, og selve russetiden blir hyggeligere og varmere nærmere sommeren, sier Sanner.

Politikere kan ikke selv flytte russetiden ettersom det er et privat arrangement, men eksamenstider er et politisk spørsmål.

Årets russekull starter feiringen førstkommende onsdag.