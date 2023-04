Den ytterliggående høyrepolitikeren tapte valget i oktober 2022 og tilhengere av ham stormet i januar året etter nasjonalforsamlingen og landets høyesterett.

Bolsonaro selv oppholdet seg da i USA, men er under etterforskning, mistenkt for å ha oppmuntret til stormingen og det myndighetene har omtalt som et kuppforsøk.

Innen ti dager må Bolsonaro nå møte til avhør hos det føderale politiet og svare på spørsmål om sin eventuelle medvirkning, slår høyesterettsdommer Alexandre de Moraes fast.