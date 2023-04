– Vi sender ikke og skal ikke sende våpen til land i konflikt, sa utenriksminister Qin Gang etter nesten to timer i samtale med Tysklands utenriksminister Annalena Baerbock fredag.

Han sa også at varer med ulike bruksområder, som for eksempel både kan brukes sivilt og til militære formål, er kontrollert under loven.

Kinas rolle i Ukraina-konflikten er å fremme forsoning og fredsforhandlinger, sa Qin videre.

– Vi vil ikke helle bensin på bålet, sa han.

Kommentarene hans kom etter at Baerbock ba Kina om å oppfordre Russlands president Vladimir Putin til å avslutte krigen i Ukraina.