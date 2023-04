Ungarn trekker seg fra russiskkontrollert investeringsbank

Det kunngjorde Ungarns finansdepartement torsdag.

Beslutningen ble kjent dagen etter at USA hadde innført sanksjoner mot tre høytstående ledere i IIB, som har hovedkontor i Ungarns hovedstad Budapest, etter at USA anklaget Ungarn for å ignorere amerikanske bekymringer om «den ugjennomsiktige Kreml-plattformen».

IIB ble opprettet i 1970 bestående av land som tilhørte daværende østblokkland. Ungarn var til nå det eneste gjenværende medlemmet i banken, sammen med Russland.