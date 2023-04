Kjempemåling for Fremskrittspartiet

De to partiene er imidlertid ikke like store til sammen som Høyre, som får 32,2 prosent oppslutning. Ap har 16,9 prosent og Frp 14,8 prosent, som er det nærmeste de to partiene har ligget hverandre hos Opinion siden Fremskrittspartiets gullalder våren 2011, skriver FriFagbevegelse.

Samtidig går både Ap og Frp fram, slik at Arbeiderpartiet ligger over sin bunnotering på 15,5 prosent fra mars. Målingen betyr at Høyre og Fremskrittspartiet sammen får flertall med 88 av 169 mandater på Stortinget.

– Vi har et samarbeid med Høyre i saker der det er naturlig. Det viktigste for oss nå er kommunevalget. Hva som skjer etter det, får vi komme tilbake til, sier Frps Hans Andreas Limi.

SV (6,8) og Rødt (6,6) er nærmest jevnstore på meningsmålingen, mens også Senterpartiet (5,8) og Venstre (4,6) ligger over sperregrensa.

Dette er partienes oppslutning på meningsmålingen: H 32,2 (-4,7), Ap 16,9 (1,4), Frp 14,8 (2,6), SV 6,8 (-1,1), Rødt 6,6 (1,6), Sp 5,8 (-0,4), Venstre 4,6 (-0,1), KrF 3,9 (-0,2), MDG 3,6 (1,2), Andre 4,8 (-0,3).

Meningsmålingen er gjennomført av Opinion på oppdrag fra FriFagbevegelse, Dagsavisen og ANB. Meningsmålingen er basert på 1.000 telefonintervjuer i perioden 3.–11. april, der 68 prosent har avgitt svar om partipreferanse. Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer mellom 1 og 3 prosentpoeng.