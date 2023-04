Stoltenbergs stabssjef i Nato vil bli leder i UD

Vanligvis blir lederstillinger i Utenriksdepartementet bare utlyst internt, skriver Dagens Næringsliv. I forbindelse med at ekspedisjonssjef Knut Hauge skal gå av med pensjon er imidlertid stillingen som leder for avdelingen for sikkerhetspolitikk og nordområdene også lyst ut i Forsvarsdepartementet, skriver avisen som har fått innsyn i søkerlisten.

Den inneholder navnet på to søkere. Den ene er ambassadør til Canada, Jon Elvedal Fredriksen (53) og Stian Jenssen (45) som i ti år vært stabssjef i Nato under Jens Stoltenberg.

Jenssen har vært formelt ansatt i Forsvarsdepartementet i tiden han har arbeidet som leder for 1.300 ansatte i Nato.

Knut Hauge går av med pensjon 1. august, noe som kan bety at UD må finne en vikar for Jenssen fram til han eventuelt kan tiltre stillingen. Jens Stoltenberg skal egentlig sitte som Nato-sjef fram til oktober, men kan måtte bli i jobben helt fram til Natos 75-årsjubileum neste år ettersom prosessen med å finne hans arvtaker ikke er avsluttet.

Til DN har Stoltenberg sagt tidligere at det er avgjørende for om han fortsetter i Nato at Stian Jenssen også blir ved sin jobb.