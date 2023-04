– Jeg er ikke redd for å si at vi er på vei mot militært nederlag.

Det uttaler den russiske militærbloggeren Igor Girkin i et nytt politisk manifest offentliggjort på YouTube.

Girkin er ingen hvem som helst. Han er tidligere oberst i den russiske etterretningstjenesten FSB og offiser i den russiske hæren. Da russiske styrker inntok Krim i 2014 var han en sentral aktør i den ulovlige okkupasjonen.

Kritisk til generalenes innsats



Den frittalende krigshisseren har vært en av de mest toneangivende haukene i krigen mot Ukraina. Samtidig er han svært kritisk mot generalenes innsats og den politiske styringen fra Kreml etter omfattende russiske tap.

Flere ganger har Girkin kommet med svært krasse utspill, som normalt ikke ville vært tolerert. Men i dagens Russlands er lite normalt.

Landet står midt i en blodig krig hvor trolig så mange som 200.000 russiske menn er drept eller såret på slagmarken. Samtidig varsles det om nye mobiliseringsplaner med opptil 400.000 reservister.

– Vi gikk inn i en langvarig krig som vår økonomi var helt uforberedt på

– For Putin kan det være et ønske om å flykte når situasjonen blir alvorlig kritisk. Den mentale kategorien han tilhører gjør at han i en slik situasjon sannsynligvis vil få panikk, har Igor Girkin tidligere uttalt.Sputnik/Ramil Sitdikov/Pool

Det er denne fortvilte situasjonen Girkin nå mener vitner om en dyp krise i det russiske forsvaret. Han maler et dystert bilde av situasjonen, og mener den russiske krigsmaskinen så langt ikke har vist seg sterk eller dyktig nok til å knuse den innbitte ukrainske motstanden, som har overrasket mange.

– Mediene dekker situasjonen ved fronten. Det har stor innvirkning på situasjonen i hele landet. Vi gikk inn i en langvarig krig som vår økonomi var helt uforberedt på. Hæren og vårt politiske system var heller ikke klare, sier Girkin i YouTube-klippet, ifølge Expressen.

Etablerer «Angry patriots club»

Nå sier han rett ut at dersom situasjonen ved fronten ikke forbedres nevneverdig i nær fremtid, så risikerer Putin-regimet å bli utsatt for et statskupp.

Han varsler samtidig at at han har opprettet det han omtaler som «Angry patriots club». Dette skal være et samlingspunkt for sinte russiske nasjonalister og patrioter. Og de er det mange av. Samlet har militærbloggerne flere millioner følgere. En av disse ble nylig drept i et attentat på en café i St. Petersburg.

Girkin understreker at gruppens mål ikke er å felle regjeringen, men at gruppen kan bidra til å få andre til å tenke i de baner.

Tror Putin kan få panikk og flykte



I en tidligere publisert video på Telegram har han antydet at Vladimir Putin kan komme til å gå i dekning og rømme landet dersom situasjonen tilspisser seg.

– For Putin kan det være et ønske om å flykte når situasjonen blir alvorlig kritisk. Den mentale kategorien han tilhører gjør at han i en slik situasjon sannsynligvis vil få panikk, og så kan han prøve å stikke av for å redde livet, akkurat som Janukovitsj, har Girkin uttalt.

Tiltalt for nedskyting av passasjerfly



Den profilerte militærbloggeren er en av fire russiske statsborgere som er tiltalt for MH17-flystyrten 17. juli 2014. Flere hundre passasjerer mistet livet da et Malaysia Airlines-fly på vei fra Amsterdam til Kuala Lumpur styrtet ved byen Torez i østlige Ukraina, ikke langt fra Russlands grense.

Området var på dette tidspunktet under kontroll av russisk-støttede separatister. Girkin var da øverstkommanderende for de russiske separatist-styrkene i Donbas, som russiske styrker kjemper for å få full kontroll med.

ISW: Et tegn på økende motstand i Kremls indre krets

Nå mener han Vladimir Putin har svært dårlig tid på å snu den negative trenden på slagmarken. Skjer det ikke en betydelig fremgang snart, kan dagene være talte for Putin, advarer Igor Girkin.

Ifølge tenketanken Institute for the Study of War (ISW) er etableringen av «Angry patriots club» et tegn på økende motstand i Kremls indre krets.

