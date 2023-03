Det opplyser Netanyahus kontor søndag.

Forsvarsminister Yoav Gallant ba i en TV-sendt tale lørdag statsministeren om å midlertidig stoppe en kontroversiell rettsreform.

Den innebærer blant annet at parlamentet skal kunne overprøve avgjørelser fra Høyesterett, og at politikere skal ha større innflytelse over nominasjoner av dommere til samme domstol.

– Dette har jeg ikke tenkt å være med på

– Prosessen må stoppes, for sikkerheten til Israel og for våre sønner og døtre. Dette har jeg ikke tenkt å være med på, sa Gallant i talen.

Det er dyp splittelse i Israel om rettsreformen, også innad i Likud-partiet som både Gallant og Netanyahu tilhører.

Store demonstrasjoner med titusenvis av deltakere har vært holdt hver lørdag i tre måneder. Ifølge israelske medier deltok over 100.000 mennesker i en gigantisk demonstrasjon i Tel Aviv lørdag. De ble blant annet møtt av politi utstyrt med vannkanoner.

Tidligere sjef for den sørlige kommandoen

Yoav Galant (64) er tidligere sjef for den sørlige kommandoen i Israel Defense Forces.

I januar 2015 gikk han inn i politikken og meldte seg inn i det nye Kulanu-partiet. Etter å ha blitt valgt inn i Knesset ble han utnevnt til samferdselsminister.

På slutten av 2018 meldte han seg inn i Likud.