Riksadvokat Gali Baharav-Miara ga i begynnelsen av februar Netanyahu forbud mot å involvere seg direkte i reformen. Det skyldes at han selv kan dra fordeler av den ettersom han er tiltalt for korrupsjon.

I et brev som ble offentliggjort fredag, skriver hun at Netanyahus seneste uttalelser om reformen bryter reglene han er pålagt å følge.

– Uttalelsene dine i går kveld og alle videre handlinger som bryter denne avtalen, er fullstendig ulovlige og utgjør en interessekonflikt, skriver Baharav-Miara.

Torsdag kveld holdt Netanyahu en TV-sendt tale der han ss at han vil bidra sterkt til å få vedtatt juridiske reformer.

Fram til nå er det justisminister Yariv Levin og parlamentarikeren Simcha Rothman som har hatt ansvaret for gjennomføre reformplanene.

Før Netanyahu talte, vedtok nasjonalforsamlingen en lov som kommer til å gjøre det langt vanskeligere å fjerne en statsminister. Kritikere mener at loven er skreddersydd for Netanyahu for å hindre at han eventuelt må gå av i forbindelse med korrupsjonsanklagene.