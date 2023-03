EU-topp vil ha konferanse om barn som er flyttet fra Ukraina til Russland

– Det er en forferdelig påminnelse om de mørkeste delene av vår historie, det som skjer der når barn deporteres. Dette er en krigsforbrytelse, sier von der Leyen etter et toppmøte med EU-ledere torsdag.

Ifølge ukrainske myndigheter har over 16.000 ukrainske barn blitt tatt med til Russland siden invasjonen i februar i fjor. Mange av dem skal ha blitt plassert i institusjoner og i fosterfamilier.

I forrige uke utstedte Den internasjonale straffedomstolen (ICC) en arrestordre mot både president Vladimir Putin og det russiske barneombudet. Begge anklages for krigsforbrytelser i forbindelse med at barna er flyttet til russisk territorium.

Ifølge von der Leyen vil hun jobbe sammen med Polens statsminister Mateusz Morawiecki for å mobilisere internasjonal støtte for at barna returneres til Ukraina.