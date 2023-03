Telegram mener Norge tar feil: – Er ikke russisk

Tvert om er selskapets grunnlegger Pavel Durov, som har flyktet fra Russland etter trusler om forfølgelse, opplyser selskapet til TV 2.

– Det ser ut til at bekymringene til norske myndigheter bygger på en misforståelse om at Telegram er «en russisk app». Det er feil. Telegram har ingen ansatte, kontorer eller utstyr i Russland, sier talsperson Remi Vaughn hos Telegram til TV 2.

Han sier de har kontaktet norske myndigheter for å rydde opp i saken. Vaughn sier at Telegram er basert i Dubai og aldri har vært utviklet av et russisk selskap.

Durov har selv skrevet på Telegram at han har ukrainsk familie og mange slektninger på morssiden. Da skrev han også at problemene hans i Russland oppsto da han ikke ville gi ut informasjon om ukrainske brukere av VK, kjent som russiske Facebook.

– Det ville vært et forræderi mot våre ukrainske brukere. Men etter det ble jeg sparket fra selskapet jeg grunnla og tvunget til å forlate Russland. Jeg mistet mitt selskap og mitt hjem, men jeg ville gjort det igjen, uten å nøle, skrev Durov ifølge TV 2.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet har advart mot Telegram og Tiktok, og både i regjeringen, på Stortinget og i flere bedrifter og institusjoner innføres det nå forbud.