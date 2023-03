– Om dette blir undertegnet av presidenten vil det føre til at lesbiske, homofile og bifile i Uganda blir forbrytere bare ved å eksistere, og ved å være den de er. Det gir carte blanche for systematisk å bryte nær alle deres menneskerettigheter, og å sette folk opp mot hverandre, sa Volker Türk onsdag.

USAs utenriksminister Antony Blinken er blant de mange som har gått ut mot forslaget.

– En av de mest ekstreme handlingene

– Loven som ble vedtatt av den ugandiske nasjonalforsamlingen i går, undergraver alle uganderes fundamentale menneskerettigheter, og den kan også føre til tilbakeslag i kampen mot hiv/aids. Vi oppfordrer den ugandiske regjeringen til å revurdere innføringen av loven, skrev Blinken på Twitter onsdag.

På en pressebrifing onsdag la talspersonen for Det hvite hus, Karine Jean-Pierre til at forslaget «representerer en av de mest ekstreme handlingene begått mot LHBT+-personer på verdensbasis.»

– Vi må se på om det potensielt kan være motvirkende tiltak vi kan måtte gjennomføre, kanskje økonomiske, dersom denne loven faktisk blir vedtatt og trer i kraft, sier John Kirby, som er talsperson for USAs nasjonale sikkerhetsråd.

UD dypt bekymret

Det norske utenriksdepartementet uttrykker i en Twitter -melding at de er «dypt bekymret» over avgjørelsen og legger til at Norge er imot dødsstraff under alle omstendigheter.

Tirsdag vedtok Ugandas nasjonalforsamling et lovforslag som åpner for at personer som begår «grov homoseksualitet» risikerer dødsstraff. Personer som begår «forsøk på homoseksualitet» kan straffes med inntil ti års fengsel.

Grunnlovsdomstol opphevet lov i 2014

Loven åpner også for fengselsstraff til personer som tilbyr ulike former for støtte eller assistanse til skeive.

President Yoweri Museveni ventes å underskrive loven, som dermed vil anses som vedtatt. En tidligere versjon av den samme loven ble vedtatt i 2014, til sterke internasjonale protester. Loven ble senere opphevet av landets grunnlovsdomstol.