Det ble kunngjort onsdag kveld. Styringsrenta i USA ligger nå i intervallet 4,75-5 prosent.

Det har vært mye spenning knyttet til rentebeslutningen etter vært svært mye uro på finansmarkedene de siste ukene. Samtidig er inflasjonen fortsatt relativt høy i USA.

Sentralbanken legger til at det kan bli nødvendig med ytterligere rentehevinger for å senke inflasjonen, samtidig som man presiserer at tilstanden i bankvesenet er sunn.

Dette blir den tiende hevingen av styringsrenta det siste året, i et forsøk på å få ned inflasjonstrykket i USA. Inflasjonen nådde 9,1 prosent sist sommer, men har siden falt jevnt og lå i februar på 6 prosent. Dette er fortsatt langt over sentralbankens inflasjonsmål på 2 prosent.

Er tilført 30 milliarder dollar fra elleve av USAs største banker for å unngå kollaps

Rentehevingene har imidlertid bidratt til en bankkrise, som tidligere i måneden fikk Silicon Valley Bank og Signature Bank til å ryke over ende.

Banken First Republic har også vært på sammenbruddets rand, men har fått tilført 30 milliarder dollar fra elleve av USAs største banker for å unngå kollaps.

Også internasjonalt råder det usikkerhet i bankverdenen, og sveitsiske myndigheter måtte komme storbanken Credit Suisse til unnsetning. Banken ble deretter kjøpt opp av landets største bank UBS.

Flere økonomer frykter at økte renter skal bidra til ytterligere uro i bankverdenen og finansmarkedene. I minuttene etter rentehevingen var det grønne tall på de amerikanske børsene.