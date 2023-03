Storjuryen som gransker Donald Trump, kan møtes torsdag

Trump risikerer tiltale i forbindelse med utbetaling av såkalte hysjpenger til pornostjernen Stormy Daniels. Han hevdet nylig at han ville bli pågrepet tirsdag, noe som ikke skjedde. Politiet i New York og Washington har økt beredskapen og sikkerheten av frykt for at hans tilhengere kan komme til å ty til vold.

Juryens medlemmer ble bedt om å være forberedt på å møtes torsdag. Årsaken til utsettelsen er ikke klar. Men det antyder at en avgjørelse om hvorvidt man skal tiltale Trump er blitt utsatt.

Mye tyder på at storjuryen likevel nærmer seg en konklusjon og snart er ferdige med arbeidet sitt. Flere anklagere har invitert Trump til å stille for storjuryen selv. Mandag fikk den også avhøre et vitne som støtter Trumps versjon av historien, for å være sikre på at panelet får all informasjon som kan vise seg å tjene i hans favør.