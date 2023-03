Ukrainas forslag til fredsplan inkluderer full russisk tilbaketrekning fra alle deler av landet, inkludert Krim-halvøya. Dette har Russland utelukket, men Zelenskyj vil gjerne diskutere forslaget med Kina.

– Vi tilbød Kina å bli partner i implementeringen av denne oppskriften på fred. Vi har oversendt den via alle mulige kanaler. Vi inviterer til dialog, og vi venter på svar, sa han på en pressekonferanse tirsdag.

– Vi har mottatt enkelte signaler, men foreløpig ikke noe konkret, la han til.

Flere medier meldte før helga at Kinas president Xi Jinping planla en telefonsamtale med Zelenskyj, men denne hadde tirsdag kveld ennå ikke funnet sted.

Xi er denne uka på et tre dager langt besøk i Moskva, blant annet for å presentere Kinas forslag til fredsplan for president Vladimir Putin.

