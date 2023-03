Den internasjonale straffedomstolen (ICC) utstedte arrestordre på Russlands president Vladimir Putin og landets barneombud Maria Lvova-Belova fredag.

Arrestordren har fått støtte fra både tyske og britiske myndigheter, og Moxnes etterlyser en lignende støtte fra Norge. Han har sendt inn et skriftlig spørsmål til statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), hvor han etterlyser grep.

– Regjeringa bør gi klar beskjed om at Norge vil følge opp ICCs arrestordre mot Putin, slik tyske myndigheter har gjort. Rødt har siden Russland startet den folkerettsstridige krigen mot Ukraina arbeidet for at Norge skal bidra til å stille Putin til ansvar, sier Moxnes.

Arrestordrene fra ICC blir i stor grad sett på som symbolske ettersom Russland, i likhet med land som USA, Kina og India, ikke anerkjenner ICCs jurisdiksjon. Russiske myndigheter har uttalt at arrestordrene ikke er verdt papiret de er skrevet på.