Jan Christian Vestre: Tull om Røkke fra Kirsti Bergstø

– Å be folk som skaper jobber i Norge om å ryke og reise er bare tull, sier Vestre i en kommentar etter at Kirsti Bergstø søndag holdt sin første tale som SV-leder under partiets landsmøte.

I talen tok Bergstø opp økte forskjeller mellom rike og vanlige folk, og fenomenet med at mange riker personer hadde flyttet formuen sin ut av Norge den siste tiden.

– Røkke rana kysten og stakk av til Sveits. Han kan ryk og reis for min del! sa Bergstø til rungende applaus fra sine egne.

Tar avstand

Den nyvalgte partilederen tok til orde for at det burde innføres en skatt på formue som blir ført ut av Norge.

– Jeg tar avstand fra slike merkelapper og uttalelser. Vi trenger alle i det grønne skiftet: lønnsmottakere, jobbskapere og industribyggere, folk i by og bygd og innen privat og offentlig sektor, sier Vestre.

Han legger til at han heller vil ønske utflytterne velkommen tilbake.

Høyre reagerer

Finanspolitisk talsmann i Høyre, Helge Orten, sier han opplever Bergstøs retorikk som splittende og polariserende, og at hun viser liten respekt for dem som investerer og skaper arbeidsplasser i norske bedrifter.

– Det er ikke SV som har bygget landet, men folk i by og bygd med gode ideer, risikovilje og et engasjement for lokalsamfunnet sitt. Det er sikkert gøy for SV å vinke til flyene på vei til Sveits, men til syvende og sist går dette utover velferdssamfunnet vårt, sier Orten.

Høyre sier regjeringens skattepolitikk, med god støtte fra SV, har økt den politiske risikoen, og at det er blitt vanskeligere for bedriftene å skaffe nødvendig kapital for å vokse.