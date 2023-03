Lørdag fikk SV ny leder, ny nestleder og ny Nato-politikk. Har det gjort partiet mer spiselig for Senterpartiet som regjeringspartner?

– Nei, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til NTB.

Han har lenge pekt på SVs Nato-motstand som en årsak til at Senterpartiet ikke ønsker å samarbeide med SV i regjering.

Men lørdag skrotet SV kravet om at Norge skal melde seg ut av Nato.

– Vi har jo ment at det beste er en Sp-Ap-regjering, og det mener vi fortsatt. Og så er det veldig bra at SV nærmer seg oss i Nato-debatten, sier Vedum.

Fortsatt avstand

Han mener fortsatt avstanden mellom de to partiene er stor i sikkerhetspolitikken.

Slik Vedum oppfatter SVs nye Nato-vedtak, så er partiet fortsatt kritisk til forsvarsalliansen, selv om de ikke lenger aktivt vil melde seg ut.

Han viser til tiden etter Russlands invasjon i Ukraina i fjor, hvor regjeringen etter hvert besluttet å sende våpen i samarbeid med Nato.

– Det hadde vært veldig krevende å skulle hatt SV med på den tiden. Beslutningene måtte tas raskt. Både Sp og Ap har et tydelig avklart forhold til Nato. I tillegg måtte vi raskt beslutte å sende våpenbistand til Ukraina, sier Vedum.

– Vi har også måttet ruste opp vårt eget forsvar. Jeg er helt sikker på at en regjering med Senterpartiet og Arbeiderpartiet har gjort oss mer styringsdyktig i denne tiden, sier Sp-lederen og finansministeren.

Forskjellig syn på olje og gass

Da regjeringen framforhandlet sin politiske plan på et hotell i Hurdal i 2021, var opprinnelig også SV med.

Arbeiderpartiet sa de ville gjerne ha dem med i regjeringen, men Senterpartiet var skeptiske. Det endte som kjent med at SV dro hjem, og de andre to partiene dannet regjering.

Vedum minner om at det var SV som dro. Han minner også om at Nato langt ifra er den eneste stridssaken som skiller de to partiene.

– De mente det var feil at vi ville være framtidsrettet og utvikle norsk olje- og gasspolitikk. SV ønsket mer en avviklingstenkning. Så de tok jo noen valg der. Men vi skal vi selvfølgelig samarbeide med SV i Stortinget i enkeltsaker, og det gjør vi.

Lysbakken tok oppgjør

Audun Lysbakken er nå ferdig som SV-leder. I avskjedstalen fredag spanderte han en hilsen til Senterparti-landsmøtet som pågår i Trondheim. Men samtidig tok han et oppgjør med hvordan Senterpartiet håndterer situasjonen.

– Det er trist at Senterpartiet de siste årene har gjort det til et gjentatt politisk poeng å holde avstand til SV og dyrke konflikter med venstresiden og miljøvernere, sa han.

Overfor NTB utdypet han hjertesukket. Lysbakken anklager blant annet Senterpartiet for dobbeltkommunikasjon.

– På den ene siden er de ekstremt opptatt av å ta avstand fra og bortdefinere SV, men samtidig søker de samarbeid med oss i de fleste saker. Jeg synes ikke det er en god måte å drive langsiktig politisk arbeid på, for det trengs strategiske allianser over tid, sier Lysbakken.

SVs nye leder, Kirsti Bergstø, har gjort det klart at hun ikke stenger døra for regjeringssamarbeid.

Større avstand på rus

På sitt landsmøte har Senterpartiet blant annet vedtatt å skjerpe sin ruspolitikk, noe som øker avstanden til SV på dette feltet.

Blant annet vil Sp sikre at politiet har hjemmel til å ransake folk ved mistanke om besittelse av narkotika.

SV ønsker på sin side en avkriminalisering av bruk og besittelse av mindre mengder narkotika.

Senterpartiet har også vedtatt å åpne døra på gløtt for kjernekraft, noe SV er klart imot.