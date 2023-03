Sindig debatt i SV om Nato-spørsmålet

– Hvor er vi på vei, spurte landsstyremedlem Heidi Larsen.

Hun lurte på hvordan SV skulle kunne tas på alvor som fredsparti når partiet «støtter at vi er med i samme klubb som Tyrkia og Ungarn».

Hun takket likevel avtroppende partileder Audun Lysbakken for å ha lagt til rette for en god og inkluderende debatt. Også en lang rekke andre delegater framhevet at debatten har vært nyansert og respektfull om et vanskelig spørsmål.

Selv om det aldri ble høy temperatur var talerlisten lang, og debatten pågikk i flere timer utover fredag ettermiddag og kveld.

Votering lørdag

– SV har ambisjoner om noe annet enn Nato, sa Gjermund Skaar, leder i Internasjonalt utvalg i SV.

Han har foreslått at den sikkerhetspolitiske uttalelsen som skal vedtas lørdag, fortsatt tar til orde for utmelding. Men han ga uttrykk for at det likevel var greit om han ikke vinner fram med endringen.

– Selv om flertallet insisterer på at vi eksplisitt må skrive at vi ikke skal melde Norge ut av Nato i morgen, så er helheten god, sa han, og viste til at uttalelsen er tydelig på SVs syn når det gjelder såkalte out of area-operasjoner, atomvåpen og avhengigheten av USA.

Nordisk forsvarssamarbeid

Avtroppende partileder Audun Lysbakken brukte sin aller siste landsmøtetale til å oppfordre partifellene til å slutte seg til innstillingen fra landsstyrets flertall. Han påpekte at SVs alternativ til nå, et nordisk forsvarssamarbeid i stedet for Nato-medlemskap, ikke lenger er en mulighet, ettersom både Sverige og Finland er på vei inn i alliansen.

I teksten som flertallet i landsstyret har gått inn for heter det:

«Et nordisk forsvarssamarbeid vil samtidig være det beste fundamentet for norsk alliansepolitikk. Slik endring må trolig skje gradvis og kollektivt. SV vil derfor arbeide for dette, framfor en norsk utmelding av Nato.»

Et mindretall i landsstyret vil stryke dette og går i stedet inn for at SV skal «arbeide for å bygge andre allianser og sikkerhetsordninger som bedre 150 ivaretar verdensfreden og norske sikkerhetsinteresser.»

Det er forsvarspolitisk talsperson Ingrid Fiskaa som har ført dissensen i pennen.

Advarte mot utydelig vedtak

Da Lysbakken oppsummere debatten, advarte han mot å gå inn for å skyve beslutningen ut i tid eller å forsøke å etablere et alternativ til Nato. Det vil skape uklarhet som vil gjøre det vanskeligere for Kirsti Bergstø, som blir valgt til ny partileder på landsmøtet.

– Når det blir valgkamp, kommer Kirsti til å få spørsmålene: Når skal utmeldingen komme? Når kommer alternativet? sa han.