Audun Lysbakken om avgangen: – Litt som å dø

Han slo an en humoristisk tone da han innledet sin aller siste landsmøtetale, men var snart over i alvoret.

Nekrologene han sikter til er kommentatorenes dom over hans elleve år lange lederskap. De har i stor grad vært positive og vist til hans evne til å bygge bro mellom fløyer og samle partiet.

– Kommentariatet har mange slags analyser av hvorfor vi har lyktes med å gjenreise SV. Ikke alle er like gode. Selv er jeg sikker på at en viktig grunn til at SV i dag er et alternativ for flere enn før er at vi mer enn noen andre har satt Forskjells-Norge på dagsorden, fortsatte han.

Lørdag overlater han stafettpinnen til Kirsti Bergstø, som stiller til valg som leder uten motkandidater.