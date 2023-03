– Ukraina innenfor dagens grenser ikke er noe legitimt land. Det har ikke skapt seg selv på samme måte som Norge, Sverige og Danmark.

Dette skriver ordførerkandidat for Frp i Våler, Jan-Erik Gaup, på sin Facebook-side. På denne måten går Gaup på tvers av sin egen partiledelse og et i hovedsak samlet norsk politisk miljø.

– Jeg kjøper overhodet ikke narrativet

– Det er tross alt Russland som har skapt Ukraina. Normal anstendighetsfølelse tilsier at «foreldrene» må ha rett til å sette foten ned for en pubertal drittunge, når han ikke bare trasser på tenåringers vis, men i tillegg inviterer foreldrenes erklærte fiender helt inn på gutterommet, fortsetter Jan-Erik Gaup.

Nettavisen har intervjuet ordførerkandidaten. Her gjentar han og forsterker sin støtte til Russland.

– Jeg kjøper overhodet ikke narrativet om at Ukraina er et legitimt selvstendig demokrati som nå angripes utenfra av en aggressor og som må beskyttes av et vestlig såkalt demokrati. Det er historisk feil, sier Gaup.

– Frp-ledelsen har jo også blitt fanget inn

I samme åndedrag går han rett i strupen på Frp-ledelsen.

– De har jo også blitt fanget inn i den samme anti-russiske massepsykosen som de andre partiene, tordner Jan-Erik Gaup.

Det til tross for at partiet står sammen med de øvrige partiene på Stortinget om en formidabel støttepakke til Ukraina på 75 milliarder kroner over fem år.

«INGEN vinner over meg»

Jan-Erik Gaup (Frp). Bilde fra Facebook.

Gaup er ikke redd for at han nå brenner alle broer til Frp og risikerer eksklusjon.

«INGEN vinner over meg med blanke politiske våpen. Den eneste måten noen kan hindre meg i å bli Vålers neste ordfører på, er gjennom å servere det de mener er en «drittpakke», for deretter å håpe at partiet sentralt får nervesammenbrudd, og ordner biffen for dem. Men det tar jeg med knusende ro. For så lettlurte er ikke Fremskrittspartiets ledelse», skriver Gaup på sosiale medier.

– Dette er helt uakseptable uttalelser

Frp-ledelsen har foreløpig ikke kommentert ordførerkandidatens storpolitiske utblåsning, men fylkesleder i Innlandet Frp, Morten Ørsal Johansen, har gitt denne SMS-uttalelsen til Nettavisen.

– Dette er helt uakseptable uttalelser som bryter totalt med Frps politikk, skriver fylkeslederen.

ABC Nyheter venter på tilbakemelding fra Frp-ledelsen om saken.

