Måling: Frp størst i Møre og Romsdal

På meningsmålingen InFact har gjort for Sunnmørsposten og Romsdals Budstikke er Frp fylkets største parti med en oppslutning på 26,5 prosent. Høyre noterer seg 22,3 prosent – og for begge partiene er det en solid framgang: 9,4 prosentpoeng for Frp og 7,3 for Høyre.

Arbeiderpartiet faller derimot som en stein og får kun 12,8 prosent, ned 5,3 prosentpoeng. Sp går tilbake 6,2 prosentpoeng til 11,7 prosent. Fagsjef Knut Weberg i InFact sier at tallene er oppsiktsvekkende. Han har aldri sett så store velgerbevegelser som nå.

– Fremskrittspartiet er dobbelt så stort som Arbeiderpartiet i Møre og Romsdal. Der skiller dette fylket seg fra andre fylker i landet, sier Weberg til Romsdals Budstikke.

For de andre partiene ser målingen slik ut: Rødt 2,9 (+1,1), SV 6,7 (+1,6), MDG 1,9 (-2,8), V 2,5 (-0,6), Krf 6,3 (+0,7), Andre 6,4 (-5,2).

Feilmarginen oppgis å være fra +/- 0,8 til +/- 2,7 prosentpoeng. 1.024 personer deltok i undersøkelsen som ble utført 7. mars.