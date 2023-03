Frps Morten Stordalen framholdt at spillereglene plutselig ble endret og anklaget Nygård for å snakke usant om hele prosessen.

Som kjent vant Vy kampen mot Flytoget i tildelingen av togrutene på Østlandet.

– Det er veldig spesielt at samferdselsministeren ikke forteller hele sannheten, men hopper bukk over at Flytogets tilbud samlet sett ville blitt 4 milliarder kroner billigere, hevdet Stordalen.

Epler og bananer

– Stordalen sauser sammen tall og blander epler og bananer, repliserte Nygård, som påpekte at kostnadsbildet har endret seg siden starten av prosessen.

Han mener at tildelingen til Vy tvert imot vil spare staten for 1 milliard kroner.

– Jernbanedirektoratet mener at togtilbudet på Østlandet best ivaretas gjennom en samlet tildeling til Vy. Det tar jeg til etterretning. Jeg føler meg trygg på at vi framover vil ha et godt tilbud til de reisende til en god pris for staten, slo han fast.

Nygård la til at uten ruter på Østlandet ville Vy bare sitte igjen med Bergensbanen. Det er ikke politisk ønskelig, slo han fast.

Gått av sporet

Høyres Trond Helleland mener på sin side at prosessen har gått helt av sporet.

– Etter LOs kartellkonferanse på Gol gikk det bare en uke før statsråden hev seg rundt og bestemte at Vy skulle få hele kaka. Dette er en LO-styrt farse, som Jernbanedirektoratet ikke har hatt mulighet til å påvirke. Kan statsråden være ærlig og si at denne prosessen har vært styrt av helt andre ting enn de jernbanefaglige, ville Helleland vite.

– Det er nok mulig at Helleland finner det opportunt å fremstille saken på denne måten, men det er nok ikke sånn prosessen har foregått, svarte Nygård.

– Dette har vært en direktetildeling med et klart mandat fra regjeringens side. Helleland må merke seg at jeg ikke direkte på noen måte har bedt Jernbanedirektoratet tildele dette til Vy, forsikret han.