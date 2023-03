MDG skuffet over Aaslands Fosen-redegjørelse

– Jeg reagerer kraftig på at statsråden ikke sier pågående menneskerettighetsbrudd, sier MDGs stortingsrepresentant Lan Marie Berg.

Til NTB sier hun at det virker som om regjeringen går tilbake på innrømmelsene fra tidligere, som var avgjørende for at aksjonene ble avsluttet.

– Dette er bare mer av det samme gamle, sier Berg.

Olje- og energiminister Terje Aasland sa i sin redegjørelse mandag at regjeringen mener det ikke er rettslig grunnlag for verken å fjerne vindturbinene på Fosen eller nekte videre drift inntil en ny konsesjon er på plass. Han sa at regjeringen jobber på spreng for å fatte nye vedtak.

– Dette fremstår som en kreativ omgåelse av dommen. Som et minimum burde vindkraften skrus av, til en løsning nås, når de er bygget på ugyldig vedtak, sier Berg.

MDG-representanten reagerer også på at Aasland ikke nevner noe om granskning, slik Sametinget har bedt om.