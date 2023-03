Fylkeslag i Senterpartiet vil ha omkamp om sykehusplanene på Gaustad

– Slik planleggingen av nytt Oslo universitetssykehus (OUS) har utviklet seg, er det klart at en realisering av prosjektet vil bli svært dyrt, ha stor risiko for overskridelser og vil fortrenge nødvendig drift og investeringer i spesialisthelsetjenesten over hele landet, heter det i en resolusjon som ble vedtatt på fylkesårsmøtet til Akershus Sp i helgen.

Planene om å legge ned Ullevål sykehus og bygge nytt Rikshospital må stanses, slår fylkeslaget fast.

Prislapp: Over 50 milliarder

I midten av desember i fjor vedtok styret i Helse sør-øst å legge ned Ullevål og bygge to nye sykehus – Aker og Gaustad. Prislappen er anslått å bli over 50 milliarder kroner.

Også Buskerud Sp vil «bevare og styrke» Ullevål sykehus, mens Oslo Sp som kjent har vært mot planene om storsykehus på Gaustad fra første dag.

Helse kan dermed bli et stort tema på Senterpartiets landsmøte, som går av stabelen 17.–19. mars. Partiet har også programfestet at de ønsker å skrote hele helseforetaksmodellen.

Slutter i protest

Den siste tiden har det også vakt oppsikt at OUS-direktør Bjørn Atle Bjørnbeth har valgt å «spare» ekstramidler som regjeringen har bevilget til sykehusene, for å bygge opp egenkapital til Gaustad-prosjektet.

OUS har varslet at de vil blant annet vil kutte over 460 årsverk for å spare penger. Den siste tida har 16 sykepleiere ved hjerteavdelingen sagt opp i protest mot innsparingene.

I slutten av februar tok også Venstre til orde for å stanse arbeidet med nytt sykehus på Gaustad. I et forslag til Stortinget ber Venstre om at regjeringen får marsjordre om å utrede et alternativ til dagens planer.