– Vi i AUF mener det er helt hårreisende at det har gått over 500 dager før man har tatt stilling i denne saken her. Det er ekstremt kritikkverdig, sier Sørlie til NRK.

Han takker demonstrantene som i over en uke, demonstrerte mot vindturbinene på Fosen, som fordriver reindriften til flere samiske familier og Høyesterett har fastslått er et menneskerettighetsbrudd.

– Vi har en klar forventning til regjering. Man skal garantere at sånne menneskerettighetsbrudd aldri skal skje igjen. Det synes jeg den samiske befolkningen fortjener, sier Sørlie.

AUF har ikke selv tatt et standpunkt til hva som bør skje med vindmøllene. Saken skal først opp i årsmøtet om to uker.

– Da mener vi i AUF at når det gjelder riving av vindturbinene eller ikke, så skal det bestemmes av AUFs øverste organ mellom landsmøtene, sier Sørlie.