Sp-profil har meldt seg ut av partiet i protest

– Det handler om min samvittighet og Senterpartiets troverdighet når partiet går i spissen for å innføre grunnrenteskatt på havbruksnæringen, sier Stølan til VG.

– Vi er mange som har prøvd å påvirke dette, men vi har ikke nådd fram.

Stølan sitter i kommunestyret for Sp på Frøya i Trøndelag.

Tidligere har Stølan vært Arbeiderparti-ordfører, men meldte seg ut av partiet og stilte i 2019 til lokalvalget for Senterpartiet.

– Da anså jeg Sp som et distriktsparti. Men etter at partiet kom i regjering, virker det som om de har glemt at også kysten er en del av distriktene. Jeg kan ikke stå inne for det de nå gjør. De har lurt kysten. Nå må de våkne, sier han.

Sps finanspolitiske talsmann på Stortinget, Geir Pollestad, håper Stølan kommer tilbake.

– Reaksjonene vi har fått, viser at næringen tåler en hardere beskatning. Vi gjør dette fordi hans medlemmer skal slippe å betale mer personskatt, som var alternativet til grunnrentebeskatningen, sier Pollestad.