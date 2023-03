En komité i Parlamentet har de siste åtte månedene gransket den såkalte partygate-skandalen, og det er denne komiteen som har innkalt Johnson til å avgi forklaring. Høringen ventes å starte rundt 20. mars.

Granskningen kan på sikt lede til at Johnson mister setet sitt i Parlamentet.

I en foreløpig rapport komiteen har utarbeidet står det at bevisene i saken så langt undergraver Johnsons egen forklaring om at han ikke visste om de ulovlige festene i Downing Street.

– Bevisene tyder sterkt på at Johnson visste at arrangementene var åpenbare brudd på koronarestriksjonene, heter det i rapporten.

Videre står det at det foreligger bevis for at Parlamentet kan ha blitt villedet av statsministeren flere ganger gjennom pandemien. Det er dette punktet som kan felle Johnson.

Partygate er kallenavnet på den politiske skandalen der Johnson og Det konservative partiet gjentatte ganger holdt fester i Downing Street mens resten av Storbritannia var nedstengt under pandemien.

Johnson har bedt om unnskyldning for skandalen, men har hele tiden stått fast ved at han ikke begikk noen regelbrudd selv. Skandalen førte til at han i juli i fjor måtte gå av som statsminister.