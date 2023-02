– Vi godtar ikke mer tomprat om prosess. Vi har to krav: vindturbinene må tas ned og beitelandet må tilbakeføres til Fosen Njaarke, sier Therese Olsen i NSR-N i en pressemelding.

De forteller videre at de har mottatt flere henvendelser fra olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) både mandag kveld og tirsdag, men avslår disse.

– Vi er litt opptatt nå, men registrerer at statsråden prøver å lokke med mat. Vi er ikke interessert i å høre at han trenger vår hjelp til et såkalt kunnskapsgrunnlag. Han har hatt 505 dager på seg til å følge opp høyesterettsdommen. Vi har mistet tilliten til han og krever at statsministeren rydder opp, sier leder i NSR-N Elle Nystad.

– Har ikke forstått alvoret

NSR-N påpeker at statsministeren ikke har møtt samene fra Fosen Njaarke, og mener det er naturlig å inkludere dem under et møte om Fosen-saken.

– Regjeringen har ikke forstått alvoret i denne saken. Vi har ikke okkupert Olje- og energidepartementet fordi vi synes det er gøy, sier Jon Anta Eira-Åhrén, nestleder i NSR-N.

Aasland: – Trist

Støre snakket mandag med sametingspresidenten om Fosen-saken. Da sa han at han har stor forståelse for at saken er krevende for reindriftssamene på Fosen.

Til NTB sa Støre at han er opptatt av en tett og god dialog mellom samene og regjeringen i denne og andre saker der man sammen ønsker å finne gode løsninger.

– Høyesterett har ikke tatt stilling til hva som skal skje med de to vindkraftverkene som i dag leverer en stor mengde kraft til Midt-Norge. Det krever grundige utredninger for å komme opp med løsninger på denne saken, og det ønsker regjeringen å gjennomføre i god forståelse med reindriften og Sametinget, sier Støre.

NTB har tirsdag kveld forsøkt å komme i kontakt Statsministerens kontor, men foreløpig uten hell.

Olje- og energiminister Terje Aasland sier i en epost til NTB tirsdag kveld at han synes det er trist at aksjonistene ikke vil møte ham.

– Jeg har et oppriktig ønske om å finne en løsning på denne saken, og da er det en fordel om vi kan snakke sammen. Jeg tar til etterretning at aksjonistene ikke ønsker dialog, men det synes jeg er trist, skriver Olje- og energidepartementet i en epost til NTB.