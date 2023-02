AUF kritiserer regjeringen i Fosen-saken

– Her burde de vært mye raskere på ballen for å få løst det som er et menneskerettighetsbrudd, sier Hoem til Dagbladet.

Mens demonstrantene i regjeringskvartalet fortsetter protestene mot vindturbinene på Fosen i Trøndelag, ber AUF-lederen regjeringen garantere at noe lignende aldri vil skje igjen.

– Det overgrepet mot den samiske befolkningen som Høyesterett har slått fast, er vi nødt å gjøre rett, sier Hoem til avisa.

Hun understreker at prosessen har tatt veldig lang tid og at det haster med en avklaring.

AUFs standpunkt om hvorvidt man bør rive vindturbinene, avklares på et landsstyremøte om to uker.